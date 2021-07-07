بالصور.. فرق الدفاع المدني تنقذ أمرأة وطفليها بعد احتراق شقتهم في الطابق 15

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الاطفاء استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ، من اجل إخراج العائلة بسلام أولاً مع تقديم الإسعافات الأولية نتيجة استنشاق نواتج الحريق والانبعاثات الغازية السامة ثانيا ".واضاف ان "الفرق اخمدت النيران ومنعت اتساع الحادث الى الشقق السكنية المجاورة، فيما سجلت إصابة احد منتسبيها بحالة اختناق شديد بعد ان نفذ عملية الاقتحام المباشر وسط النيران وجازف بحياته من اجل انقاذ الأطفال واخراجهم بسلام"، مشيرا الى ان "الاب قام باحتضان رجل الاطفاء وهو يجهش بالبكاء ويوجه كلمات الشكر لرجال الدفاع المدني".