العمل تعلن اطلاق قروض لـ5 آلاف مستفيد

وقال وزير العمل عادل الركابي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة أطلقت استمارة التعيينات لشمول الف باحث اجتماعي بصفة عقد من خريجي الاختصاصات علم الاجتماع والفلسفة والخدمة الاجتماعية والانثربولوجيا والعلوم النفسية والتربوية وعلم النفس فقط".وبين أن "هذه التعيينات ستوزع على المحافظات حسب الكثافة السكانية ونسبة الشمول في الحماية الاجتماعية وفقا لما ورد نص في الموازنة".واضاف الوزير، انه "تم اطلاق دفعة الاعانات للحماية الاجتماعية تشمل مليوناً و417 الف أسرة من المستفيدين سابقا والتي توزع شهريا"، مشيراً الى أن "الوزارة تتفاوض مع وزارة المالية ومجلس النواب واللجنة المالية من اجل إعادة تخصيصات الوزارة التي تمت مناقلتها من قبل اللجنة المالية لابواب اخرى لكن لا يمكننا اطلاق اي دفعة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية".وتابع الركابي ان "الوزارة اطلقت ايضا 5 الاف قرض لبغداد والمحافظات من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة ومن المتقدمين على القروض عام 2020".