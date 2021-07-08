زيدان يعلن صدور مذكرات قبض بحق قتلة هشام الهاشمي والمتظاهرين

اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، ان القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، فيما كشف عن صدور مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة هشام الهاشمي.

وقال زيدان في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "القضاء اصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة هشام الهاشمي"، مبينا ان "القضاء غير معني بتنفيذ تلك المذكرات".

واضاف ان "بعض قضايا قتلة المتظاهرين انجزت وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط"، مشيرا الى ان "قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة".

وتابع أن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح"، موضحا ان "اقليم كردستان غير متعاون مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين في الإقليم وهي قضية واقعية".

وبين زيدان ان "الكثير من التصريحات الإعلامية والأرقام التي تصدر من السياسيين غير صحيحة، موضحا "اننا شكلنا لجان لمعالجة بنية بعض القوانين وإعادة النظر بها".

وذكر ان "تشكيل لجنة مكافحة الفساد دستورية وقانونية"، لافتا الى ان "اللجنة تهدف الى إعادة الأموال المنهوبة".

واشار زيدان الى ان "جرائم الفساد معقدة وصدرت أحكام كثيرة بحق مدانين بالفساد"، موضحا ان "كل سجين يكلف الدولة يومياً 15 دولاراً".

ولفت الى ان "مكاتب المفتشين العموميين تجربة فاشلة وأغلبهم فاسدون".



