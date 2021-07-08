لمخالفتهم شروط الاقامة.. تسفير اكثر من 150 اجنبيا خارج العراق

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ملاكات مديرية شؤون الإقامة في بغداد قامت بتسفير وابعاد (158) شخصا أجنبيا من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، للفترة من (٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٧/٨)".وأضافت المديرية، أن "جهودها مستمرة في ملاحقة الأجانب المخالفين".ودعت المواطنين الى "رفض إيواء الأشخاص الأجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".