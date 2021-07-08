توضيح جديد من التربية بشأن امتحانات المراحل المنتهية وتوقيتاتها

وقالت الوزارة في بيان، إنها "ملتزمة بإجراء امتحانات المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي)، وعدم وجود صحة لما يتداول بشأن الغاءها".ودعت الوزارة الطلبة الى "الاستمرار في مراجعة المناهج الدراسية واستثمار الفرصة المتاحة لهم لتحقيق أفضل النتائج"، مشيرةً الى انها "بصدد الاعلان عن جدول الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2020 – 2021، مطلع الأسبوع المقبل".كما دعت الوزارة الطلبة وذويهم ووسائل الاعلام كافة، الى "أخذ القرارات والأخبار عبر المواقع الرسمية والموثقة، والابتعاد عن المواقع الوهمية وغير المُعرفة التي تربك الشارع التربوي والعملية التعليمية".