بالصور.. "عربة مظللة" لحماية عمال النظافة في كربلاء

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمبادرة قام بها مجموعة من الشباب في كربلاء لحماية عمال النظافة من أشعة الشمس.

وتضمنت المبادرة التي اطلقوا عليها "العربة المظللة" تحمل الحاوية وأدوات التنظيف ويوجد فيها مكان للماء البارد ومشروبات عصائر وسهلة الحركة.