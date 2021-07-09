Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالصور.. "عربة مظللة" لحماية عمال النظافة في كربلاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ملف التعيينات.. من مطلب شعبي الى دعاية انتخابية

محليات

2021-07-09 | 05:15
ملف التعيينات.. من مطلب شعبي الى دعاية انتخابية
1,198 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

ما زالت الخشية من استغلال المال العام والمنصب لخدمة الدعايات الانتخابية لأحزاب او شخصيات معينة هو الشغل الشاغل والهاجس الذي يثير مخاوف وتوجس المرشحين والمواطنين على حد سواء، ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى خروقات يمارسها بعض مرشحي الانتخابات من خلال استغلال ملف التعيينات لتحقيق مكاسب انتخابية، حذر اخر من موقف حازم داخل قبة البرلمان بحال عدم اتخاذ الجهات ذات العلاقة لموقف حازم لايقاف هكذا تصرفات غير مسؤولة.

النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، كشف عن خروقات يمارسها بعض مرشحي الانتخابات من خلال استغلال ملف التعيينات لتحقيق مكاسب انتخابية.

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، إن "مجلس النواب سبق له وان صوت ضمن قانون الموازنة على ايقاف التعيينات بكل انواعها الاجراء اليومين والعقود والملاك وبحال كانت هناك استثناءات في بعض التخصصات فينبغي أن تكون من خلال مجلس الخدمة الاتحادي حصرا"، مبينا ان "هنالك وعود يقدمها بعض المرشحين حيث اصبحوا للاسف الشديد سماسرة يحملون ملفات تعينات ويتحركون هنا وهناك لتحقيق مكاسب انتخابية".

واضاف البديري، ان "تلك التصرفات تمثل خرق لقانون الموازنة اولا ومن ثم خرق لقانون الانتخابات من خلال استغلال المال العام لخدمة مصالح خاصة، وثالثا نصب واحتيال على المواطنين من خلال تقديم الوعود الكاذبة لهم لكسب اصواتهم"، داعيا مفوضية الانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي "للتصدي لهكذا تصرفات وكشفها بالاسماء ومنعهم من الترشيح خلال الانتخابات، على اعتبار أن من يبدأ بهكذا ممارسات معيبة قبل الفوز بمقعد البرلمان فماذا سيكون فعله وهو عضو في البرلمان".

من جانبه فقد اكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، ان هنالك تصرفات غير قانونية يمارسها البعض من المرشحين للانتخابات المقبلة من خلال استغلال ملف التعيينات في مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب خاصة خارج السياقات الدستورية والقانونية ومبدأ العدالة، محذرا من موقف حازم داخل قبة البرلمان بحال عدم اتخاذ الجهات ذات العلاقة لموقف حازم لايقاف هكذا تصرفات غير مسؤولة.

وقال السهلاني في حديث للسومرية نيوز، إن "مجلس النواب سبق له وان صوت على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي واعضاءه ضمن صلاحيات وواجبات واضحة وهو مطالب واجباته بشكل صريح دون تهاون او تمايز لطرف على حساب آخر".

وأضاف السهلاني، ان "هناك خشية من محاولة البعض الحصول على تعيينات ضمن أطر حزبية لتحقيق مكاسب انتخابية، وفي حال عدم اتخاذ اجراءات رادعة ومنع هكذا تصرفات ومحاسبة المتورطين فيها فهذا الامر هو خرق واجراء غير قانوني وهو يدخل من باب مخالفة العدالة والمساواة".

واكد ان "مجلس النواب سبق له وان صوت ضمن الموازنة على حصر التعيينات ضمن مجلس الخدمة الاتحادي حصرا، بالتالي فإن اي تعيينات من الممكن ان تصدر من مؤسسة أمنية او مدنية سواء كانت وزارة او هيئة مستقلة خلال هذه الفترة دون المرور بمجلس الخدمة الاتحادي فهو خرق للقوانين الموازنة والانتخابات وهذا الامر لم ولن نسمح به بأي حال من الأحوال وتحت اي ذريعة".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:53 | 2021-07-09 09:53
09:49 | 2021-07-09 09:49
09:48 | 2021-07-09 09:48
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
منها يتعلق بالامتحانات وحظر التجوال.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة
27.14%
11:05 | 2021-07-07
منها يتعلق بالامتحانات وحظر التجوال.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة
11:05 | 2021-07-07
العراق يسجل حصيلة مرعبة باصابات كورونا
17.78%
08:54 | 2021-07-08
العراق يسجل حصيلة مرعبة باصابات كورونا
08:54 | 2021-07-08
توجيه جديد يخص حظر التجوال الجزئي
16.01%
14:14 | 2021-07-07
توجيه جديد يخص حظر التجوال الجزئي
14:14 | 2021-07-07
انخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في العراق
13.4%
04:57 | 2021-07-08
انخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في العراق
04:57 | 2021-07-08
نبأ غير سار لعشاق الاسطورة ميسي
12.87%
06:40 | 2021-07-08
نبأ غير سار لعشاق الاسطورة ميسي
06:40 | 2021-07-08
دوي انفجار في مدينة دبي
12.8%
16:15 | 2021-07-07
دوي انفجار في مدينة دبي
16:15 | 2021-07-07
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.