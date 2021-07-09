الطاقة النيابية: العراق سيشهد تحسنا واضحا في الطاقة الكهربائية

وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في حديث نقلتة وكالة الانباء العراقية: إن "مجلس النواب خلال استضافته لجنة الطاقة الوزارية ناقش العديد من القضايا وأهمها تردي الطاقة الكهربائية"، مبيناً أن" الاجتماع خرج بعدة توصيات ،منها زيادة تخصيصات زيت الوقود للمحطات، إضافة الى عدد كبير من التوصيات سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة للمصادقة عليها ".وأضاف أن"تجهيز الطاقة الكهربائية وصل الى ما يزيد عن 20 ألف ميكاواط، وهذه النسبة تحصل لأول مرة في تاريخ العراق"، مؤكداً أن" الأيام المقبلة ستشهد تحسناً واضحاً في تجهيز الطاقة الكهربائية".وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية إلى 20 ألفاً و 642 ميكا واط، مؤكدة انخفاض مستوى استهداف المنشآت الكهربائية.