مشاكل عائلية تدفع فتاة إلى الانتحار في بغداد.. الشرطة تتدخل

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "بعد الاستخبار من السيطرة المركزية بوجود فتاة تحاول الانتحار من احد جسور بغداد في جانب الكرخ وبناء على توجيهات قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة توجهت مفارز قسم حماية الاسرة والطفل من العنف الأسري في جانب الكرخ والتابع للقيادة وتم السيطرة على الموضوع بعد منعها من الانتحار".وأضاف البيان، أنه "تم التحفظ على الفتاة والاتصال بعائلتها بعد ان تبين وجود مشاكل عائلية مع زوجها حيث قدم ذويها من احد المحافظات وتم تسليمها لهم بوصل استلام اصولي بعد ان رفضت اقامة الشكوى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون".