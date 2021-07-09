إخماد حريق اندلع داخل مؤسسة حكومية في بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها انقذت واخلت عدد من عوائل موظفي محطة ماء خام العطيفية بعد اندلاع حادث حريق داخل جملون مشيد من السندويج بنل سريع الاشتعال مقطع كـ دور سكنية غير نظامية داخل المحطة في منطقة الكاظمية ساحة عبد المحسن الكاظمي في بغداد".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهود كبيرة واضطرت الى هدم جدران بعض المنازل بهدف تعجيل الوصول المباشر الى قلب النار واخمادها بعد ان انقذت واخلت العوائل الساكنة وقدمت الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي للمصابين منهم ، وانهت الحادث بعد ان اخمدت نيران الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المحطة".وأشارت المديرية إلى أنها "طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".