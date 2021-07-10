العراق يحقق أكثر من مئة ألف بحث علمي منشور في المستوعبات العالمية

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن"المؤسسات الأكاديمية الحكومية والأهلية العراقية عززت موقعها في النشر العالمي حيث ارتفع مؤشر النشر العلمي العراقي في المستوعبات الى مئة وستة آلاف وخمسمئة وتسعة وسبعين بحثا موزعة على مستوعبات سكوبس وكلاريفيت (Web of Science)".وأضاف أن"هذه النتائج اشتركت فيها 79 جامعة وكلية حكومية وأهلية فيما تصدرت هذه المعطيات حسب التسلسل التراتبي للمؤسسات الحكومية جامعة بغداد والمستنصرية وبابل والتكنولوجية والبصرة والموصل والكوفة،مبيناً أنه "على صعيد المؤسسات الجامعية الأهلية برزت كل من كلية المستقبل الجامعة وكلية الرافدين الجامعة والجامعة الاسلامية في النجف الاشرف وكلية الإسراء الجامعة وكلية المنصور الجامعة وجامعة الكفيل".