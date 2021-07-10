الصحة تؤكد تصاعد الحالات الحرجة بكورونا بعد زيادة الاصابات

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الصحة متوقعة منذ اشهر ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا"، مشيرا الى، ان وزراته "زادت من اعداد الاسرة المخصصة لمصابي كورونا وانها قادرة على التعامل واستيعاب الزيادة الحاصلة".وأضاف البدر، ان "نسبة الحالات الحرجة في الوقت الحالي اكثر من الحالات السابقة"، مشددا على "خطورة الجائحة".واكد على "ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي"، داعيا الى "اخذ اللقاحات المضادة للفايروس".واشار البدر الى أن "نسبة المقبلين على اللقاح ما تزال دون المستوى المطلوب".ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الى، ان "القيود الجديدة وقرارات حظر التجوال الشامل والجزئي ترتبط بشكل مباشر باللجنة العليا للصحة والسلامة".