Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالصور.. "عربة مظللة" لحماية عمال النظافة في كربلاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الصحة تؤكد تصاعد الحالات الحرجة بكورونا بعد زيادة الاصابات

محليات

2021-07-10 | 05:18
الصحة تؤكد تصاعد الحالات الحرجة بكورونا بعد زيادة الاصابات
1,989 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، زيادة الحالات الحرجة باصابات كوورنا بعد زيادة الاصابات، مشيرة الى انها زادت من عدد الاسرة المخصصة للمصابين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الصحة متوقعة منذ اشهر ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا"، مشيرا الى، ان وزراته "زادت من اعداد الاسرة المخصصة لمصابي كورونا وانها قادرة على التعامل واستيعاب الزيادة الحاصلة".

وأضاف البدر، ان "نسبة الحالات الحرجة في الوقت الحالي اكثر من الحالات السابقة"، مشددا على "خطورة الجائحة".

واكد على "ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي"، داعيا الى "اخذ اللقاحات المضادة للفايروس".

واشار البدر الى أن "نسبة المقبلين على اللقاح ما تزال دون المستوى المطلوب".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الى، ان "القيود الجديدة وقرارات حظر التجوال الشامل والجزئي ترتبط بشكل مباشر باللجنة العليا للصحة والسلامة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:20 | 2021-07-10 07:20
07:12 | 2021-07-10 07:12
07:08 | 2021-07-10 07:08
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
كشف تفاصيل جديدة سبقت حادثة وفاة ضابط رفيع واطفاله الاربعة حرقا في بغداد
24.4%
06:39 | 2021-07-09
كشف تفاصيل جديدة سبقت حادثة وفاة ضابط رفيع واطفاله الاربعة حرقا في بغداد
06:39 | 2021-07-09
العراق يسجل حصيلة مرعبة باصابات كورونا
19.04%
08:54 | 2021-07-08
العراق يسجل حصيلة مرعبة باصابات كورونا
08:54 | 2021-07-08
وثيقة تكشف تفاصيل صادمة عن حادثة حريق شقة الضابط مع أطفاله في بغداد
18.44%
10:47 | 2021-07-09
وثيقة تكشف تفاصيل صادمة عن حادثة حريق شقة الضابط مع أطفاله في بغداد
10:47 | 2021-07-09
امانة مجلس الوزراء تنشر قرار لجنة السلامة الوطنية الخاص باجراءات مواجهة كورونا
14.3%
06:00 | 2021-07-09
امانة مجلس الوزراء تنشر قرار لجنة السلامة الوطنية الخاص باجراءات مواجهة كورونا
06:00 | 2021-07-09
السعودية تعلن رسمياً موعد عيد الأضحى المبارك
12.29%
13:42 | 2021-07-09
السعودية تعلن رسمياً موعد عيد الأضحى المبارك
13:42 | 2021-07-09
جريمة تهز محافظة عراقية.. رجل ينحر متسولاً (فيديو وصور)
11.53%
07:45 | 2021-07-09
جريمة تهز محافظة عراقية.. رجل ينحر متسولاً (فيديو وصور)
07:45 | 2021-07-09
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.