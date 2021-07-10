اصابة مدني نتيجة مشاجرة وسرقة مبالغ مالية بمنطقتين في بغداد

وقال المصدر الاول في حديث للسومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اقتحام منزل ضمن منطقة الشعب في العاصمة بغداد وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار علما ان المنزل كان خالي من ساكنيةً".من جانبه قال المصدر الاخر، أن "مدنيا اصيب بسلاح ابيض نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص في منطقة العبيدي بالعاصمة بغداد انتهت بالقبض على احد طرفي المشاجرة".