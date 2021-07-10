الكاظمي يتفقد محطة جنوب بغداد الغازية الثانية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي اطلع على سير العمل في المحطة وسبل تعزيز واقع الإنتاج ورفع الكفاءة، وبما يضمن إنسيابية وصول الطاقة الكهربائية الى المواطنين واستقرار التجهيز".وبحسب البيان فقد "أصدر الكاظمي توجيهات عدة متعلقة بعمل المحطة وقطاع الإنتاج، لتسهيل المهام وتجاوز الروتين واختصار الزمن والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين،بالاضافة الى تفعيل الخطط الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة والطويلة الامد لحل المشاكل المزمنة في قطاع الكهرباء".وشدد رئيس الوزراء على العاملين في المحطة وقطاع الإنتاج وملاكات وزارة الكهرباء بصورة عامة بضرورة تكثيف الجهود ومواصلتها، من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وتجاوز العوارض الفنية وسرعة إيجاد البدائل على الرغم من الظروف الصعبة.