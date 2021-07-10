إصابة منتسب بالدفاع المدني في إخماد حريق وسط بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها اخمدت حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائية وكميات كبيرة من وقود الگاز مع مخزن بمساحة 600 متر مربع يحتوي على اجهزة كهربائية في منطقة الكرادة تقاطع المسبح وسط بغداد".وأضاف البيان، "حيث دفعت مديرية الدفاع المدني بأكثر من 16 فرقة اطفاء بكامل طواقمها لاحتواء النيران وابعاد خطر امتداد السنتها وتوسعها عن المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث وتمكنت بعد ان بذلت جهود كبيرة من احتواء الحادث واخماد النيران بشكل تام دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المخزن المحترق".وأشارت إلى أنه "بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومواجهة لهيب الحريق سجلت المديرية إصابة احد منتسبيها بحالة ارهاق شديد تم إجراء الإسعافات الأولية وهو الان بصحة جيدة"، مبينة أن "سبب الحادث كان نتيجة احتراق المولدة الكهربائية ووقود الگاز الخاص بتشغيلها بادئ الامر مما اشعل الحريق في المخزن المجاور".