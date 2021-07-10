انخفاض نسبي.. الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادرها سجلت 6821 إصابة جديدة، مقابل تماثل 6106 حالات للشفاء، و 39 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد".