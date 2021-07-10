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انخفاض نسبي.. الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق
محليات
2021-07-10 | 09:01
11,272 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادرها سجلت 6821 إصابة جديدة، مقابل تماثل 6106 حالات للشفاء، و 39 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد".
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