التربية تحدد موعد إجراء امتحانات الثالث المتوسط (جدول)

حددت وزارة التربية، الأول من شهر آب المقبل موعداً لإجراء امتحانات الصف الثالث المتوسط، كما حددت المواد المشمولة بالامتحانات.



وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي اجتمع اليوم مع اللجنة الدائمة للأمتحانات العامة فتم على ضوء ذلك تحديد يوم الأحد الموافق الـ1 من شهر آب المقبل موعداً لانطلاق الامتحانات العامة لطلبة الصف الثالث المتوسط".

وأضافت "على ان تكون تلك الامتحانات بأربعة فحوص فقط وتشمل (اللغة العربية، اللغة الانكليزية، الرياضيات، الكيمياء)، حيث يكون الطالب مكملاً في الدور الأول اذا كان راسباً في (فحص واحد او فحصين) من الفحوص الاربعة".

ولفتت الوزارة الى أنها "قررت السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط الذين ادوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا للمشاركة في الامتحانات الوزارية للدور الأول ولديهم ارقام امتحانية صادرة من مراكز الفحص باداء الامتحانات في الدور الثاني (ويعد لهم دوراً أول)".

وأدناه جدول الامتحانات..