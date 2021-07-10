اللجنة العليا تتخذ قراراً يخص طلبة الجامعات (وثيقة)

اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت، قراراً يخص امتحانات طلبة الجامعات.



وتتضمن وثيقة صادرة من اللجنة ونشرتها وكالة الأنباء العراقية، الموافقة على إجراء الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات.

وادناه نص الوثيقة..