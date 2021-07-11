النزاهة تكشف تفاصيل الأحكام الصادرة في قضية البطاقة الذكية وقيمة المبلغ المختلس

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان ورد للسومرية نيوز، "بإصدار محكمة الجنايات المركزيَّـة حكماً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من المُدير العامِّ الأسبق لمصرف الرافدين، والمدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة، ومسؤول شعبة البطاقات في مصرف الرافدين؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات العراقيِّ، فيما تضمَّن القرار الإفراج عن مدير القسم الماليِّ في المصرف".وتابعت الدائرة مُشيرةً إلى أنَّ تفاصيل القضيَّـة، التي حقَّقت فيها الهيئة بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29) وأحالتها إلى القضاء، تتعلقُ بالاستحواذ على الأرباح الخاصَّة بمصرف الرافدين الناشئة عن المُساهمة في الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّـة والبالغة قيمتها (13,173,696,096) مليار دينارٍ.تجدر الإشارة إلى أنَّ الهيئة سبق أن أرسلت نسخاً عن تقريرها الخاص بتوطين رواتب مُوظفي الدولة والتعاقد مع شركات الدفع الإلكترونيِّ "البطاقة الذكيَّة"، إلى كلٍّ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والماليَّة النيابيَّتين ومكتبي وزير الماليَّة ومحافظ البنك المركزي، إذ شخَّصت فيه جملةً من التجاوزات والمخالفات للقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزيِّ العراقيِّ.