مصرع واصابة 6 اشخاص بحادث سير مروع في المثنى (صور)

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مركبتين اصطدمتا على الطريق السريع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة المثنى، الاولى نوع (تويوتا لاند كروزر ابيض خصوصي)، والثانية (هيونداي إلنترا ابيض خصوصي)".وأضاف المصدر، ان "سبب الحادث هو إنفجار الإطار الأمامي الأيمن لصاحب المركبة الاولى (لاندكروزر)، وبسبب السرعة الشديدة أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وأنحرافها إلى الجهة المعاكسة لطريق أدى إلى التصادم بالمركبة الثانية ( إلنترا ).واشار الى أن "الحادث ادى الى وفاة ثلاثة اشخاص، واصابة ثلاثة آخرين".