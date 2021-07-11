بغداد.. القبض على 5 متهمين بقضايا تعاطي وترويج المخدرات والتهديد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، ألقت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية القبض على متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة (البلديات) شرقي بغداد، يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة، بالإضافة الى حيازتهما مسدس صوتي".وفي سياق متصل، "ألقت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء القبض على احد المتهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في منطقة (الكرادة) وسط العاصمة بغداد، وبحوزته كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة".وأضافت القيادة، أن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني للواء ومفرزة من مركز شرطة بغداد الجديدة تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٣٢ (تهديد) في منطقة بغداد الجديدة".