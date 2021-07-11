الكهرباء تؤكد استهداف خط ناقل للطاقة شرقي بغداد (صور)

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق ٤٠٠ ك.ف( امين - شرق بغداد رقم (٢)) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج المرقم(٣٦) وانحناء البرج".وأضاف البيان، أن "ملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة شرعت الى مكان الحادث بالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي للعمل على اعادة تشييد الابراج المتضررة وتسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت للاستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".وكان مصدر أمني، قد أفاد للسومرية نيوز، في وقت سابق من اليوم، باستهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية بعبوة ناسفة في النهروان جنوب شرقي بغداد، ما اسفر عن تضرر البرج وانهيار جزئي.