احتراق خمسة دور في قضاء الزبير

أفاد مصدر أمني، الاحد، باحتراق خمسة دور في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خمسة دور تابعة لمعمل الحديد والصلب تعرضت للاحتراق وتدخلت فرق الدفاع المدني". وأضاف المصدر أن "الحرائق لم تسجل خسائر بشرية".