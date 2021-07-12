مصرف حكومي يتوعد المتلكئين بتسديد ما بذمتهم بغرامات مالية

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد ما بذمتهم من أقساط الدفعات الشهرية المترتبة على القروض والتسهيلات المصرفية الاخرى"، مؤكدا ان "المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية وتفعيل قانون استحصال أموال الدولة اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين".ولفت إلى أن "الامتناع عن تسديد ما بذمتهم يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة"، داعيا الى "الإسراع في التسديد حفاظا على المال العام، اضافة الى منح الفرصة لبقية المواطنين للافادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الأقساط والأموال المتلكئة".