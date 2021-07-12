نخيل على الجسر.. صورة تثير موجة من السخرية على مواقع التواصل في العراق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاحد الجسور في محافظة البصرة، تظهر قيام الجهات المسؤولة بزراعة النخيل في الجزرة الوسطية للجسر.

واثارت الصورة موجة سخرية وسخط كبيرين حيث بدا المشهد غريبا، مضحكا ومبكيا في نفس الوقت حسب تعبير البعض.