بالفيديو: الموصليون يعانون من نقص الخدمات في الذكرى الرابعة لتحرير نينوى

اربعة اعوام انقضت على تحرير نينوى ثاني اكبر محافظات البلاد التي كانت الملاذ الاخير لتنظيم داعش الارهابي . مقر الخلافة المزعومة لم يكن تحريره هيّنا بل نتج عن معارك ضارية خاضتها القوات الامنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بدعم من التحالف الدولي .. اذ قدم العراقيون بمختلف اطيافهم وقومياتهم دماءهم الزكية قرابين للوطن ومقدساته وسطروا اروع الملاحم والبطولات في الذود عن مدنهم وتحريرها من التنظيمات الظلامية .داعش كان يتخذ من نينوى عاصمة لخلافته وقاعدة للانطلاق الى بقية محافظات العراق .. اذ شكل تحريرها انكسارا كبيرا له . وبعد انقضاء اربعة اعوام على التحرير يؤكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان المدينة تشهد استقرارا امنيا كبيرا نتيجة التنسيق العالي بين القوات الامنية والاهالي .وزامن عمليات التحرير اقدام داعش على تدمير جزء كبير من المحافظة لاسيما جانب الموصل الايمن الذي تعرض لانهيار شبه تام.. وبعد مرور عدة اعوام على انتهائها لايزال الموصليون يعانون من نقص الخدمات وبطء شديد في اعمار مناطقهم . بعد ان دفعوا ثمن الحرب غاليا .