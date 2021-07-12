بالفيديو: مع ارتفاع سعر الأمبير حملة لاعتقال من يستغل المواطن

لم يلتزموا بأي قرار حكومي خاصة بما يتعلق بتسعيرة الامبير. بعض اصحاب المولدات الاهلية بمختلف مناطق العاصمة قاموا خلال الايام القليلة الماضية برفع سعر الامبير الواحد لخمسة وعشرين الف دينار تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة ما سبب غضبا وامتعاضا لدى الاهالي خاصة ممن يعانون من ضعف السيولة المادية..مناشدين بوضع حد لهذه المشكلة التي باتت تثقل كاهلهم.اعتقال ومن ثم تقديم للقضاء اجراءات كشفت الجهات الامنية انها ستقوم بها ضد كل من لم يلتزم بتسعيرة الامبير المتفق عليها حكوميا بالاضافة لمحاسبة من يقوم بالتجاوز على خطوط الكهرباء الممتدة بجميع المناطق .