بيان مشترك عن حيثيات حريق وزارة الصحة

وذكر البيان المشترك الذي ورد للسومرية نيوز، بأن "حريقا محدودا حدث في عدد من اقسام مقر وزارة الصحة، وعلى الفور تم اخلاء البناية من جميع الموظفين وتوجهت فرق الدفاع المدني من وزارة الداخلية مع فرق الوزارة لاخماد الحريق".واضاف "تمت السيطرة على الحريق دون حدوث اصابات، وعلى الفور بدأ تحقيق الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق".واكدت وزارة الصحة خلال البيان "استمرار كافة مؤسساتها بالعمل بشكل طبيعي".واوضحت الوزارة ان "الحريق حدث في النفق العمودي الخاص لخدمات الكهرباء والتبريد وتمت السيطرة عليه بالكامل ولم تحدث إصابات بشرية ولا اضرار في مكاتب واقسام الوزارة جميعها".وبينت انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل فرق الدفاع المدني والجهات الساندة وسارعت الفرق الهندسية والفنية والادارية في الوزارة لاجراء اللازم وتمت إعادة العمل في البناية بشكل طبيعي".