بالوثيقة.. قرارات التربية بشأن امتحانات الثالث المتوسط

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة التربية حصلت عليها السومرية نيوز، "تكون الامتحانات العامة (الوزارية) لأربعة فحوص فقط وتشمل (اللغة العربية، اللغة الانكليزية، الرياضيات، الكيمياء)".واضافت، "يكون الطالب مكملا في الدور الاول اذا كان راسبا في فحص واحد او فحصين من الفحوص الاربعة اعلاه".وتضمنت الوثيقة، انه "يسمح للطلبة الذين أدوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا للمشاركة في الامتحانات الوزارية في الدور الاول ولديهم ارقام امتحانية صادرة من مراكز الفحص باداء الامتحانات في الدور الثاني".