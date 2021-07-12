المرور تصدر قرارا يخص المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل

وقال مدير المرور اللواء الحقوقي طارق الربيعي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المرور ستحاسب جميع المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل حسب القانون النافذ".واضاف ان "هذه المركبات يمنع سيرها في الشوارع"، لافتا الى ان "جميع لوحات التسجيل مطبوعة في بغداد والمحافظات".وتابع ان "المديرية بصدد دراسة تظليل المركبات بنسبة 20 بالمئة".واشار الربيعي الى "وجود نية لدراسة مستفيضة بشأن فتح مواقع تسجيل في المنافذ الحدودية لتسجيل المركبات التي تدخل أول مرة".