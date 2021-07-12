وزير التربية يبحث مع اليونيسف دعم خطة العراق التعليمية

وقالت التربية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الوزير "استقبل ممثلة اليونيسف الجديدة لدى العراق، شيما سان غوبتا، لبحث سُبل التعاون المستقبلي وإمكانية خلق حالة من التكاملية في توجهات الجانبين الاستراتيجية بما يخدم قطاع التعليم ".ودعا الدليمي، الى "الاستمرار بمساندة الوزارة في جانب التعليم الالكتروني بالاضافة الى مشاركة جهد الوزارة في وضع خطط مستقبلية تُسهم في النهوض بعمل المؤسسة التربوية".وتطرق اللقاء، إلى "الرؤى والخطط المتعددة التي اعدتها الوزارة والتركيز على فئات سكان المحافظات الأكثر فقراً ومنها (المثنى والديوانية وذي قار) ، فضلاً عن مناقشة المسارات الجديدة في التعليم الحضوري بالنسبة للعام الدراسي المقبل خصوصا بعد توفير الحكومة للقاحات المتعلقة بفايروس كورونا".