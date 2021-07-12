اندلاع حريق في سوق شعبية شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق في سوق شعبية ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نويز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع في سوق الاولى ضمن مدينة الصدر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.