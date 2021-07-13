فاجعة ذي قار.. رئيس مؤسسة الشهداء يدعو الى العمل الدؤوب لانجاز معاملاتهم

عزّى رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب العراقي مواطنين ومسؤولين بفاجعة الحريق الذي اندلع في مستشفى الامام الحسين عليه السلام في محافظة ذي قار والذي أدى الى استشهاد اكثر من خمسين مواطنا واصابة اخرين، فيما دعا كوادر المؤسسة للعمل الدؤوب لانجاز معاملاتهم دون تأخير.

وقال النائلي في بيان ورد للسومرية نيوز، "بقلوب دامية تلقت مؤسسة الشهداء نبأ الفاجعة الجديدة التي حلت بنزلاء مستشفى الامام الحسين ( ع ) في محافظة ذي قار، والتي راح ضحيتها العشرات من ابناء شعبنا من المصابين بفايروس كورونا ومرافقيهم".

واضاف البيان، "اننا اذ نشاطر ذوي الشهداء والمصابين آلامهم واحزانهم ، نقف مع عوائلهم الكريمة استعدادا لانجاز معاملاتهم حسبما وجه السيد رئيس الوزراء، وللاسف الشديد تكرر وقوع هذه المصائب على ابناء شعبنا فقبل اشهر قليلة فُجعنا بحريق مستشفى الخطيب، وحوادث اخرى لا تقل خطورة، ولهذا التكرار المفجع نؤكد ضرورة التحقيق السريع ومحاسبة المقصرين بشدة لئلا تتكرر هذه الفواجع ويفلت المقصرون من العقاب".

وتابع، "نهيب الوزارات كافة والمرافق التي تحوي نزلاء وبالاخص المستشفيات، لتأمين الحد اللازم من شروط السلامة والامان، واذ نحتسب ضحايانا في عين الله ورعايته نؤكد جاهزية المؤسسة بكل كوادرها لانجاز المطلوب ومساعدة ذوي الضحايا، اذ تم تكليف مديرية شهداء ذي قار بالعمل فورا لمتابعة التفاصيل التي تحتاجها عملية انجاز معاملاتهم".

كما وأمر رئيس المؤسسة بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية طارق المندلاوي بالتعاون مع مديرية شهداء ذي قار لتنفيذ اوامر رئيس الوزراء والمباشرة بمتابعة المجالس التحقيقية الخاصة باستشهاد المتوفين وتعويض المصابين دون تاخير.