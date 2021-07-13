هل تطعيم الموظفين بلقاحات كورونا إجباري؟ الصحة تجيب

وفي غضون ذلك، تواصل الإدارات المحليَّة في المحافظات والجهات الصحيَّة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتواء الموجة الثالثة من كورونا وزيادة أعداد الملقحين.وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إنَّ "الوزارة لم تتخذ قراراً بإجبار الموظفين على تلقي اللقاح أو محاسبتهم في حال امتناعهم، لأنّه لا يوجد أساس قانوني ينصّ على ذلك، لكنّها طلبت منهم جلب بطاقة فحص pcr أسبوعياً أو كارت التلقيح".وأضاف أنَّ "الموجة الثالثة من كورونا خطيرة ولم تشهدها البلاد منذ دخول الوباء منذ 2020"، مشيراً إلى أنَّ "الدوائر الصحيَّة لا تمتلك الإمكانيات حتى الآن لتشخيص الحالات بالإصابة بسلالة محدَّدة، لمعرفة مدى انتشارها وشدَّتها".ولفت الحجامي إلى أنَّ "بعض الأشخاص بحاجة إلى مسحات قبل أخذ اللقاح لوجود أعراض مماثلة لكورونا وهذا إجراء وقائي طبيعي، إذ تقوم الملاكات الصحيَّة بأخذ معلومات المواطنين وفحصهم من قبل الطبيب المختص وقياس الضغط ومتابعة حالتهم الصحيَّة".وتابع أنَّ "الوزارة قرَّرت مؤخراً تحديد الفئات المستثناة من التلقيح، منها النساء الحوامل ومن هم دون سن الـ 18 عاماً، والذين يعانون حساسيَّة اللقاح".