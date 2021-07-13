بالصورة: محتجون يغلقون المستشفيات الأهلية في الناصرية

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأغلاق المستشفيات الأهلية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "محتجين غاضبون قاموا بلاغلاق بأغلاق المستشفيات الأهلية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".