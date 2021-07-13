وزارة الصحة تكلف سعدي الماجد مديرًا لصحة ذي قار

كلفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، سعدي الماجد مديرا لصحة ذي قار خلفا لمديرها السابق صدام الطويل.

وقالت مصادر محلية للسومرية نيوز، ان "وزارة الصحة، كلفت سعدي الماجد مديرا لصحة ذي قار خلفا لمديرها السابق صدام الطويل".