نقابة الصحفيين تعلن استعدادها لتقديم المساعدات لعوائل ضحايا فاجعة ذي قار

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتقديم المساعدات لعوائل ضحايا فاجعة ذي قار.
وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية ينوز، "نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل ضحايا مستشفى الإمام الحسين في الناصرية نتيجة حادث الحريق الذي تعرض له المستشفى مساء يوم أمس".
وبحسب البيان، اعلنت النقابة عن استعدادها لتقديم أية مساعدات تحتاجها عوائل الضحايا والمصابين منهم"، داعية نقابة الصحفيين فرعها في ذي قار والصحفيين هناك الاستمرار بتقديم كل إشكال الدعم لعوائل الضحايا والتواجد معهم للتخفيف عن معاناتهم".