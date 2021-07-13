القضاء يصدر أوامر قبض بحق مدير صحة ذي قار وآخرين

اصدرت محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض بحق ١٣ متهما بينهم مدير صحة المحافظة على خلفية حادثة الحريق التي طالت مركز النقاء الخاص بعزل مصابي كورونا في مستشفى الحسين التعليمي.

وقال القضاء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة أصدرت أوامر قبض وتحر بحق ١٣ موظفا بينهم مدير عام دائرة صحة ذي قار استنادا الى أحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات".



وأشار البيان إلى أن المحكمة "فاتحت وزارة الصحة لإجراء التحقيق الإداري من اجل معرفة المقصرين، وتدوين اقوال الممثل القانوني للوزارة".