إقليم كردستان يحدد عطلة عيد الأضحى

حدد إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، عطلة عيد الأضحى بدءاً من الأحد المُقبل.



وجاء في بيان لإقليم كردستان، إنه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد المُقبل ولغاية 22 من الشهر الجاري".

