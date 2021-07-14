النفط تكشف تفاصيل الحريق الذي طال باخرة عراقية

كشف شركة ناقلات النفط العراقية في وزارة النفط، الأربعاء، تفاصيل الحريق الذي طال "باخرة عراقية"، مؤكدة أنه خارج المياه الاقليمية العراقية لساحبة تعود للقطاع الخاص.

وقال الشركة في بيان، إن "حادث الحريق الذي وقع في احدى الساحبات البحرية خارج المياه الاقليمية العراقية، تعود الى احد شركات القطاع الخاص (اهلية)".

وأضافت "ليس هناك علاقة لهذه الساحبة بالنشاط النفطي الحكومي او بشركة ناقلات النفط الحكومية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم الاربعاء، خبراً يفيد باحتراق باخرة عراقية وأنباء عن وفاة كامل طاقمها في مياه الخليج العربي.