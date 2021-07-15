بالوثيقة.. مكتب الصدر يقرر اغلاق الهيأة السياسية

اظهرت وثيقة صادرة من مكتب السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، اصدار قرار باغلاق الهيأة السياسية للمكتب.

كما وتضمنت الوثيقة التي حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، تعيين الدكتور نصار الربيعي والشيخ محمد الموصلي، مستشارين للسيد مقتدى الصدر.