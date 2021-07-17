كربلاء تضع خطة طوارئ ليوم عرفة وأيام عيد الأضحى

وقال مدير عام دائرة صحة كربلاء المقدسة، الدكتور صباح الموسوي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الدائرة وضعت خطة طوارئ خاصة سيتم تطبيقها خلال يوم عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المُبارك، لتقديم أفضل ما يُمكن من الخدمات الطبية والصحية لآلاف الزائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة".وأضاف الموسوي، إن "الخطة تضمنت تهيئة ( 54 ) عجلة إسعاف وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الضرورية، ونشرها قرب دور العبادة والمُستشفيات والمقابر والتقاطعات والساحات العامة".وبين الموسوي ان "تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترزاية المتعلقة بجائحة كُورونا وبقية الأمراض الإنتقالية، ستكون لها الأولوية عند تطبيق الخطة"، داعياً في الوقت عينه المواطنين وزائري المحافظة الى "التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية والجهات الصحية، والتطعيم باللقاحات المُضادة لفيروس كُورونا لتجَنب الإصابة بالفيروس الوبائي".وأشار الموسوي إلى "إستمرار العمل في شعب الطوارئ في المستشفيات على مدار الساعة، كما إن الأطباء الإختصاص سيتواجدون في شعب إستشاريات ( الباطنية ، الأطفال ، الجراحة ، النسائية ) لمتابعة وفحص الحالات المرضية الواردة إليها" ، لافتا الى إن "وحدات المختبرات ستكون مفتوحة في جميع المستشفيات، علاوة على مختبر الصحة العامة إلى جانب فتح مراكز صحية خافرة لجميع القطاعات الصحية طيلة أيام عطلة العيد، تتولى عملية تطعيم المُواطنين ومُنتسبي دائرة باللقاحات المُضادة لفيروس كُورونا، وتقديم الخدمات لمُراجعيها وفق جداول زمنية تم إعدادها لهذا الغرض".واضاف إنه "تم تهيئة خزينٍ كاف من الأدوية وقناني الدم والأوكسجين لإدامة عمل المستشفيات والمراكز الصحية، بموازاة قيام وحدة الدفاع المدني في الدائرة بمتابعة عمل منظومات الإطفاء في المؤسسات الصحية وجهوزيتها للعمل، ومراقبة تطبيق شروط السلامة والأمان فيها لتلافي حدوث أية حالة طارئة، كما تقرر تواجد فرق الرقابة الصحية في الأسواق المحلية والمناطق التجارية ( المولات ) والمتنزهات للتأكد من سلامة الأطعمة والأشربة فيها، إضافةً إلى مراقبة مياه الإسالة بالتنسيق مع دائرتي الماء والبيئة، لرصد حالات التسمم التي قد تحدث خلال المناسبة ومتابعتها في ردهة الطوارئ لمدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية".