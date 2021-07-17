المنافذ الحدودية: إيقاف عملية تلاعب في الرسوم الكمركية والضريبية في سفوان

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منفذ سفوان الحدودي تمكن من ضبط هدر بالمال العام في قيمة الرسوم الكمركية والضريبية بمبلغ 15.370.000 خمسة عشر مليون وثلاثمائة وسبعين ألف دينار عراقي، حيث تم ضبط ٥ وصولات ضريبية"، مشيرة الى انه "وبعد إجراءات التدقيق والمطابقة لوحظ وجود اختلاس وتلاعب من قبل موظف الوحدة الضريبية".واضافت الهيأة انه "تم تنظيم محضر اصولي بالمخالفة لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".