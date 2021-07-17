وثيقة تظهر الحكم الصادر بحق مدير الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء

اظهرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الاعلى، صدور حكم على "رعد قاسم محمد" مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها السومرية نيوز، فقد تضمن الحكم ايضا غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، وبين القضاء ان الحكم يأتي بناء عن جريمة ارتكابه جريمة الحصول على عطية متمثلة بصك قيمته مليارا ومائتين وخمسين مليون دينار عراقي لقاء الوعد بتسهيل اجراءات العقد الذي سيتم ابرامه بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناععة لتجهيز معدات الى وزارة الكهرباء عام 2020 في بغداد.