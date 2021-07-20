عودة حركة الملاحة الجوية في مطار النجف الى طبيعتها

وذكر المراقبون في بيان ورد للسومرية نيوز، انهم "انهوا اضرابهم عن العمل واعادوا الملاحة الجوية الى حركتها الطبيعية".واشاروا الى ان "قرارهم جاء بعد ان استجابت ادارة المطار لمطالبهم".يذكر ان المراقبين الجويين في مطار النجف قد اقدموا في وقت سابق اليوم، على الاضراب وتعطيل حركة الطيران والملاحة الجوية، احتجاجا على عدم استماع الادارة لمطالبهم، بعد تقليص رواتبهم بنسب عالية بذريعة التقشف.