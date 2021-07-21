بعد ارتكابه الجريمة بأقل من ساعة.. القبض على قاتل امرأة في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد تنفيذ شخص جريمة قتل ضمن منطقة ابو دشير جنوبي بغداد وهروبه الى جهة مجهولة، وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بضرورة القاء القبض على المتهم".ولفتت الى ان "مدير شؤون السيطرات والطرق الخارجية تابع التوجيهات بنشر مفارز السيطرات على مخارج بغداد، مما اثمر عن القاء القبض على المتهم القاتل وضبط عجلته والعثور على سلاح نوع مسدس بداخل العجلة، في سيطرة التحرير التابعة للمديرية".واشارت الوكالة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".