تفاصيل جديدة حول مبادرة الاسكان

وقال عبد اللطيف في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "جزءا من المبادرة ليس توزيع الاراضي فقط، وإنما توزيع الاراضي مع تزويد الحاصل على الارض بمخططات لتصاميم مناسبة، ومنحة قروض سكنية من خلال البنوك الحكومية".وأضاف، أن "العاصمة بغداد تضم موقعين اثنين بحوالي 72 الف قطعة سكنية، وفي كل العراق 550 الف قطعة"، مشيرا الى أن "الشهر الاول سيتم توزيع 338 الف قطعة كمرحلة أولى وبعد شهر ستتم اضافة المواقع الاخرى وستكون خارج التصميم ولكنها مواقع ومدن سكنية جديدة مخدومة بكل الخدمات المطلوبة".وأوضح أن "إحدى القضايا التي تابعناها وتم التحضير لها هي قضية الزخم المتوقع للمتقدمين على الموقع الالكتروني"، مبيناً أن "تقديراتنا هنالك بحدود 20 مليون عراقي سيقدمون على الموقع الالكتروني".وذكر عبد اللطيف "نحن تابعنا ولدينا تعاون مع شركات الاتصالات للمتابعة والتحضير لهكذا زخم من الاتصالات والتسجيل على هذا الموقع".وذكر المستشار أنه "وضعنا من ضمن المعلومات قضية الواقع الاجتماعي والوضع الوظيفي عاطلا او يعمل، أو من ذوي الشهداء، حيث إن جميع هذه الامور تم إدخالها، وبعض الفئات الاجتماعية كالرياضيين والاعلاميين، كل هذه الامور تتم متابعتها".