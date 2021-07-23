بالصور.. تظاهرة في المدائن للمطالبة بعدم استبدال القوات الأمنية

شهد قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد، الجمعة، تظاهرة للمطالبة بعدم استبدال القوات الأمنية الحالية.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك تظاهرة حاشدة من قبل أهالي مناطق قضاء المدائن للمطالبة بإبقاء القوات الأمنية الحالية (قوات الجيش) في مناطق القضاء وعدم إستبدالهم بقوات اخرى".

من جانبهم، ناشد شيوخ ووجهاء وأعيان قضاء المدائن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "ايقاف عملية إستبدال القوات الأمنية الماسكة للملف الأمني في القضاء"، معتبرين أن "الوضع الأمني في كافة مناطق القضاء مستقراً وجيداً جداً والأنسجام بين القوات الأمنية والمواطنين في افضل حالاته".

وأضافوا في بيان لهم أن "القضاء شهد قفزات على مستوى الأستقرار الامني والخدمات على كافة الاصعدة كون الملف الأمني ممسوك بصورة ممتازة ولا يوجد أي خروقات أمنية تذكر".