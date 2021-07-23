اندلاع حريق داخل مطعم وسط الحلة

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باندلاع حريق داخل مطعم وسط مدينة الحلة بمحافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع مساء اليوم داخل مطعم ومنزل خلف المطعم وسط مدينة الحلة".

وأضاف المصدر أن "فرق والدفاع المدني تكافح الحريق".