بشأن كورونا.. محافظة عراقية تقر إجراءات صارمة

وقال المتحدث باسم الخلية، حسين العسكري في بيان ورد لـ السومرية، إن "المحافظة اتخذت إجراءات صارمة بحق المواطنين حيث هناك عقوبة على كل مواطن لم يرتدِ الكمامة وهي مبلغ قدره خمس وعشرون ألف دينار".وأضاف العسكري، أنه "هناك توجيهاً من قبل محافظ بابل إلى الدوائر الحكومية كافة، بأخذ اللقاح ومن لم يأخذ اللقاح يعتبر غائباً عن الدوام".وأشار إلى أن "بابل شهدت اليوم إقبالاً كبيراً على أخذ اللقاح بالتزامن مع وجود زيادة في عدد الإصابات بكورونا".